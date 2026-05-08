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Arnaud Clément sur Novak Djokovic : « Il y a quand même quelque chose de pas tout à fait normal »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe va faire son retour ce vendredi à Rome où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial). 

Au micro d’Eurosport, Arnaud Clément a évoqué la possi­bi­lité que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem puisse bous­culer Jannik Sinner, vain­queur de ses 23 derniers matchs. 

« Il n’a pas joué depuis long­temps. On va voir comment ça va se passer pour lui à Rome. En général, on le sait, ce sont des moments qu’il gère plutôt bien. Mais chaque année, il prend une année de plus ! C’est plus diffi­cile de revenir avec les années qui passent. Ce qui est assez para­doxal, c’est qu’on se dit que Novak Djokovic, à l’âge qu’il a aujourd’hui, sur un match en cinq sets, va être le plus apte à défier Jannik Sinner, c’est quand même quelque chose qui n’est pas tout à fait normal, tout à fait logique. On parle plus de Roland‐Garros car à Rome, je pense qu’il pour­rait même y avoir un faux pas de Jannik Sinner. Si jamais ils sont amenés à se rencon­trer à Rome et à Roland‐Garros, cela voudra dire plusieurs choses, notam­ment que Novak est bien présent, car ce serait en demi‐finales. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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