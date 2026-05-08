Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe va faire son retour ce vendredi à Rome où il affron­tera le Croate Dino Prizmic (79e mondial).

Au micro d’Eurosport, Arnaud Clément a évoqué la possi­bi­lité que l’homme aux 24 titres du Grand Chelem puisse bous­culer Jannik Sinner, vain­queur de ses 23 derniers matchs.

« Il n’a pas joué depuis long­temps. On va voir comment ça va se passer pour lui à Rome. En général, on le sait, ce sont des moments qu’il gère plutôt bien. Mais chaque année, il prend une année de plus ! C’est plus diffi­cile de revenir avec les années qui passent. Ce qui est assez para­doxal, c’est qu’on se dit que Novak Djokovic, à l’âge qu’il a aujourd’hui, sur un match en cinq sets, va être le plus apte à défier Jannik Sinner, c’est quand même quelque chose qui n’est pas tout à fait normal, tout à fait logique. On parle plus de Roland‐Garros car à Rome, je pense qu’il pour­rait même y avoir un faux pas de Jannik Sinner. Si jamais ils sont amenés à se rencon­trer à Rome et à Roland‐Garros, cela voudra dire plusieurs choses, notam­ment que Novak est bien présent, car ce serait en demi‐finales. »