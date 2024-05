Sorti dès le second tour du Masters 1000 de Rome après une lourde défaite contre Hubert Hurkacz (6−1, 6–3), Rafael Nadal ne rassure pas à quelques jours de Roland Garros.

Arnaud Di Pasquale ne se fait pas d’illu­sions. Sur le plateau d’Eurosport, l’an­cien 39e joueur mondial affiche son pessi­misme concer­nant le Majorquin.

« C’est exac­te­ment pour ça que je dis malheu­reu­se­ment, le score est très sévère, très inquié­tant, et que sur un tournoi sur terre battue qu’il a gagné dix fois, se retrouver à perdre contre Hurkacz, qui n’est pas le plus grand des terriens, même si c’est un très bon joueur, prendre 6–1, 6–3, forcé­ment, on se projette pour Roland Garros, ça paraît compliqué pour lui d’espérer faire un résultat. On espère qu’il jouera déjà. On se disait qu’il allait nous rassurer. Il y a quand même pas mal de déconvenues. »