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Arthur Fils : « À un moment, je me suis dit que j’al­lais toujours avoir mal, tout au long de ma carrière, et qu’il allait falloir vivre avec la douleur, m’y habituer »

Par
Baptiste Mulatier
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Gravement blessé au dos en deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils impres­sionne depuis son retour début février. 

Dans des propos relayés par L’Equipe à Rome, où il dispute son dernier tournoi avant de se tourner vers Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le Français est revenu sur cette période difficile. 

Question : « Avez‐vous douté de votre capa­cité à revenir au top physi­que­ment ?« 
Arthur Fils : « C’est une ques­tion compli­quée. Il y a des matins, je me levais en me disant : ‘J’ai un peu mal au dos’. D’autres, je me sentais bien. Là, main­te­nant, c’est très bien, je me lève quasi­ment tous les matins sans rien mais c’était une ques­tion un peu compli­quée au début. À un moment, je me suis dit que j’al­lais toujours avoir mal, tout au long de ma carrière, et qu’il allait falloir vivre avec la douleur, m’y habi­tuer. Au final c’est parti, donc c’est cool. »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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