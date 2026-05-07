Gravement blessé au dos en deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils impres­sionne depuis son retour début février.

Dans des propos relayés par L’Equipe à Rome, où il dispute son dernier tournoi avant de se tourner vers Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le Français est revenu sur cette période difficile.

Question : « Avez‐vous douté de votre capa­cité à revenir au top physi­que­ment ?«

Arthur Fils : « C’est une ques­tion compli­quée. Il y a des matins, je me levais en me disant : ‘J’ai un peu mal au dos’. D’autres, je me sentais bien. Là, main­te­nant, c’est très bien, je me lève quasi­ment tous les matins sans rien mais c’était une ques­tion un peu compli­quée au début. À un moment, je me suis dit que j’al­lais toujours avoir mal, tout au long de ma carrière, et qu’il allait falloir vivre avec la douleur, m’y habi­tuer. Au final c’est parti, donc c’est cool. »