Gravement blessé au dos en deuxième partie de saison dernière, Arthur Fils impressionne depuis son retour début février.
Dans des propos relayés par L’Equipe à Rome, où il dispute son dernier tournoi avant de se tourner vers Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), le Français est revenu sur cette période difficile.
Question : « Avez‐vous douté de votre capacité à revenir au top physiquement ?«
Arthur Fils : « C’est une question compliquée. Il y a des matins, je me levais en me disant : ‘J’ai un peu mal au dos’. D’autres, je me sentais bien. Là, maintenant, c’est très bien, je me lève quasiment tous les matins sans rien mais c’était une question un peu compliquée au début. À un moment, je me suis dit que j’allais toujours avoir mal, tout au long de ma carrière, et qu’il allait falloir vivre avec la douleur, m’y habituer. Au final c’est parti, donc c’est cool. »
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 11:55