Après la victoire d’Arthur Fils contre Stefanos Tsitsipas au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, les deux hommes ont eu une grosse expli­ca­tion de plusieurs secondes… Le sujet ? Le moment où le Grec a allumé le Français au filet.

S’il a direc­te­ment calmé le jeu au micro de l’ATP, Fils a donné un peu plus de détails sur cet accro­chage dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Il me deman­dait pour­quoi je l’ai (pas) regardé quand il m’a touché, je lui ai dit que c’était parce qu’il m’avait touché… J’ai regardé les images, je n’avais pas vu qu’il m’avait direc­te­ment tendu la raquette mais il s’est excusé, il n’y a pas de souci. Je n’ai pas besoin de lever la raquette et lui dire que tout va bien. Je ne sais pas s’il atten­dait ça, mais moi j’ai besoin de trouver un moyen de me motiver aussi. C’est ce que je lui ai expliqué au filet : ‘Tu me mets 6–2 (dans le premier set), tu es en train de me découper, il faut bien que je trouve un moyen de me motiver sinon ça va faire 6–2, 6–2.’ Mais ça fait partie du jeu. Je ne peux pas avoir peur des autres joueurs, c’est une bataille, il faut trouver une manière de se motiver, d’y aller. »