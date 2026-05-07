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Arthur Fils fait mal à Novak Djokovic à l’entraînement

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il s’est notam­ment testé face à Arthur Fils. Le Français aurait remporté le set d’en­traî­ne­ment 6–2 face à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic affron­tera Dino Prizmic (79e mondial) ou Marton Fucsovics (57e).

Arthur Fils devra lui faire face à un joueur italien : Luca Nardi (151e) ou Andrea Pellegrino (151e).

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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