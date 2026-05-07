Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, offi­ciel­le­ment en raison d’une bles­sure à l’épaule.

Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il s’est notam­ment testé face à Arthur Fils. Le Français aurait remporté le set d’en­traî­ne­ment 6–2 face à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

🇫🇷🇷🇸 Fils won the prac­tice set against Djokovic 6–2 pic.twitter.com/vPtTGiHb2H — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 6, 2026

A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic affron­tera Dino Prizmic (79e mondial) ou Marton Fucsovics (57e).

Arthur Fils devra lui faire face à un joueur italien : Luca Nardi (151e) ou Andrea Pellegrino (151e).