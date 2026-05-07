Absent depuis sa défaite face à Jack Draper en huitièmes de finale à Indian Wells le 4 mars dernier, Novak Djokovic avait dû renoncer à Miami, Monte‐Carlo et Madrid, officiellement en raison d’une blessure à l’épaule.
Le Serbe prépare son grand retour à Rome où il s’est notamment testé face à Arthur Fils. Le Français aurait remporté le set d’entraînement 6–2 face à l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
🇫🇷🇷🇸 Fils won the practice set against Djokovic 6–2 pic.twitter.com/vPtTGiHb2H— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) May 6, 2026
A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, Novak Djokovic affrontera Dino Prizmic (79e mondial) ou Marton Fucsovics (57e).
Arthur Fils devra lui faire face à un joueur italien : Luca Nardi (151e) ou Andrea Pellegrino (151e).
Publié le jeudi 7 mai 2026 à 10:28