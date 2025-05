Malgré sa sortie précoce au Masters 1000 de Madrid, lors de son entrée en lice, Arthur Fils sera assu­ré­ment une des person­na­lités du circuit à suivre à Rome. Auteur d’une saison sur terre battue promet­teuse avec un quart de finale à Monte‐Carlo et un dernier carré à l’ATP 500 de Barcelone, le 14e joueur mondial aura à cœur de faire un bon résultat dans la ville éter­nelle, en marge de Roland‐Garros.

Dans les colonnes de L’Équipe, le Français est revenu sur ses impres­sions sur le tournoi, et la capi­tale italienne plus globalement.

« Je suis très heureux d’être de retour à Rome. J’ai de très bons souve­nirs d’il y a deux ans. C’est ici que j’ai gagné mon premier match en Masters 1000. Ce sont des super souve­nirs. J’aime tout à Rome. Le seul souci, c’est que les gens sont toujours un peu en retard. Mais à part ça, tout est très bien. Les fans sont incroyables. Les pâtes égale­ment. C’est sympa. Je suis un bien meilleur joueur que la saison dernière. Je joue mieux. Je suis un petit peu plus expé­ri­menté égale­ment. Bien sûr, je suis encore jeune donc j’ai beau­coup de temps pour jouer ce tournoi. Peut‐être encore 10 éditions ou plus. Mais je me sens bien mieux, je me sens très bien. J’espère vrai­ment faire un très bon tournoi ».