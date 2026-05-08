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Arthur Fils, qui peut rapi­de­ment retrouver Sinner : « Je vais d’abord me prendre un petit chaudron »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il pour­rait retrouver Jannik Sinner dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils va d’abord un autre joueur italien au deuxième tour, en la personne d’Andrea Pellegrino (155e mondial). 

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français a exprimé son excitation. 

Vous pour­riez retrouver Jannik Sinner rapi­de­ment dans ce tournoi (en huitièmes), est‐ce une chose à laquelle vous pensez ?
« J’ai d’abord deux matches à gagner, dont le premier, pas facile, contre un Italien (il affron­tera le vain­queur du match entre Andrea Pellegrino et Luca Nardi). Je vais me prendre un petit chau­dron, ça va être cool. Je suis d’abord concentré sur le premier tour, et puis, si ça doit arriver, ça arri­vera, mais j’ai encore pas mal de temps. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 13:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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