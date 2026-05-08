Alors qu’il pourrait retrouver Jannik Sinner dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils va d’abord un autre joueur italien au deuxième tour, en la personne d’Andrea Pellegrino (155e mondial).
Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français a exprimé son excitation.
Vous pourriez retrouver Jannik Sinner rapidement dans ce tournoi (en huitièmes), est‐ce une chose à laquelle vous pensez ?
« J’ai d’abord deux matches à gagner, dont le premier, pas facile, contre un Italien (il affrontera le vainqueur du match entre Andrea Pellegrino et Luca Nardi). Je vais me prendre un petit chaudron, ça va être cool. Je suis d’abord concentré sur le premier tour, et puis, si ça doit arriver, ça arrivera, mais j’ai encore pas mal de temps. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 13:46