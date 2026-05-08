Alors qu’il pour­rait retrouver Jannik Sinner dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils va d’abord un autre joueur italien au deuxième tour, en la personne d’Andrea Pellegrino (155e mondial).

Dans des propos relayés par L’Equipe, le Français a exprimé son excitation.

Vous pour­riez retrouver Jannik Sinner rapi­de­ment dans ce tournoi (en huitièmes), est‐ce une chose à laquelle vous pensez ?

« J’ai d’abord deux matches à gagner, dont le premier, pas facile, contre un Italien (il affron­tera le vain­queur du match entre Andrea Pellegrino et Luca Nardi). Je vais me prendre un petit chau­dron, ça va être cool. Je suis d’abord concentré sur le premier tour, et puis, si ça doit arriver, ça arri­vera, mais j’ai encore pas mal de temps. »