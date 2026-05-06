Arthur Fils n’a pas perdu de temps après sa défaite contre Jannik Sinner, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, en s’envolant directement pour Rome dont le tournoi a débuté ce mercredi.
De passage en conférence de presse d’avant tournoi, le Français a notamment été interrogé sur son entraînement avec Novak Djokovic ce mercredi (voir ci‐dessous). Une aubaine avant ses débuts dans la capitale italienne où il pourrait retrouver Sinner dès les huitièmes de finale. Extrait.
Generations collide 🤩@DjokerNole x @ArthurFils at practice !#IBI26 pic.twitter.com/mtWFLpBUvf— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 6, 2026
On vous a vu à l’entraînement avec Novak Djokovic ce mercredi, c’est un profil idéal pour travailler ce qui vous a manqué face à Sinner, ce manque d’habitude face à sa cadence de frappe ?
Bien sûr, jouer avec Novak c’est un honneur à chaque fois. C’est assez important avant un tournoi de pouvoir jouer à cette vitesse‐là et à cette cadence‐là, parce qu’ils sont très peu à pouvoir la tenir. Novak, forcément, en fait partie, donc c’est toujours très sympa de pouvoir jouer avec un champion comme ça.
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 16:54