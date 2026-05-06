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Arthur Fils, qui s’est entraîné avec Novak Djokovic : « Ils sont très peu à pouvoir tenir cette cadence »

Par
Thomas S
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Arthur Fils n’a pas perdu de temps après sa défaite contre Jannik Sinner, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, en s’en­vo­lant direc­te­ment pour Rome dont le tournoi a débuté ce mercredi.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le Français a notam­ment été inter­rogé sur son entraî­ne­ment avec Novak Djokovic ce mercredi (voir ci‐dessous). Une aubaine avant ses débuts dans la capi­tale italienne où il pour­rait retrouver Sinner dès les huitièmes de finale. Extrait. 

On vous a vu à l’en­traî­ne­ment avec Novak Djokovic ce mercredi, c’est un profil idéal pour travailler ce qui vous a manqué face à Sinner, ce manque d’ha­bi­tude face à sa cadence de frappe ?
Bien sûr, jouer avec Novak c’est un honneur à chaque fois. C’est assez impor­tant avant un tournoi de pouvoir jouer à cette vitesse‐là et à cette cadence‐là, parce qu’ils sont très peu à pouvoir la tenir. Novak, forcé­ment, en fait partie, donc c’est toujours très sympa de pouvoir jouer avec un cham­pion comme ça.

Publié le mercredi 6 mai 2026 à 16:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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