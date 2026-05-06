Arthur Fils n’a pas perdu de temps après sa défaite contre Jannik Sinner, en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, en s’en­vo­lant direc­te­ment pour Rome dont le tournoi a débuté ce mercredi.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le Français a notam­ment été inter­rogé sur son entraî­ne­ment avec Novak Djokovic ce mercredi (voir ci‐dessous). Une aubaine avant ses débuts dans la capi­tale italienne où il pour­rait retrouver Sinner dès les huitièmes de finale. Extrait.

On vous a vu à l’en­traî­ne­ment avec Novak Djokovic ce mercredi, c’est un profil idéal pour travailler ce qui vous a manqué face à Sinner, ce manque d’ha­bi­tude face à sa cadence de frappe ?

Bien sûr, jouer avec Novak c’est un honneur à chaque fois. C’est assez impor­tant avant un tournoi de pouvoir jouer à cette vitesse‐là et à cette cadence‐là, parce qu’ils sont très peu à pouvoir la tenir. Novak, forcé­ment, en fait partie, donc c’est toujours très sympa de pouvoir jouer avec un cham­pion comme ça.