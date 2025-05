Au troi­sième tour du Masters 1000 de Rome, Arthur Fils a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas en trois sets (6−2, 4–6, 2–6). Les deux joueurs ont connu une fin de match animée au filet.

Cette expli­ca­tion des deux joueurs, ferait suite à un fait de jeu dans le deuxième set. Après une montée au filet, le 19e joueur mondial était proche de toucher la tête du Français.

Au micro du tournoi, Arthur Fils est revenu sur sa pres­ta­tion. Il en a profité pour apporter des préci­sions sur l’al­ter­ca­tion en fin de rencontre.

Arthur Fils on beating Tsitsipas in Rome



"That was a joke. I told him at the net he was playing unbe­lie­vable in the first set. He was killing me with his fore­hand, back­hand, opening me up on the left and the right. Serving very well. I couldn't do a lot of things. The 2nd set, I…