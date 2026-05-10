Contraint d’abandonner lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, alors qu’il était mené 4–0 par le qualifié italien Andrea Pellegrino (155e mondial), Arthur Fils a été victime d’une douleur à la hanche, et non d’une rechute de son problème de dos qui l’avait tenu éloigné des courts pendant plusieurs mois.

Le Français, 17e mondial, a expliqué à L’Equipe qu’il ne souhai­tait prendre aucun risque à deux semaines du début de Roland‐Garros, prévu du 24 mai au 7 juin.

« J’ai ressenti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J’ai tout essayé pendant le match. J’ai appelé le kiné pour essayer de soigner, mais ça n’a pas fonc­tionné. Malheureusement, j’ai dû arrêter un peu après. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais faire des soins, je vais parler avec l’équipe, on va prendre des déci­sions. Il fallait juste ne pas prendre de risques avant Roland. Il n’y a aucune autre info que je peux donner. »

A suivre…