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Arthur Fils, sur son abandon inquié­tant à deux semaines de Roland‐Garros : « Je vais parler avec l’équipe et on va prendre des décisions »

Par
Baptiste Mulatier
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Contraint d’abandonner lors de son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, alors qu’il était mené 4–0 par le qualifié italien Andrea Pellegrino (155e mondial), Arthur Fils a été victime d’une douleur à la hanche, et non d’une rechute de son problème de dos qui l’avait tenu éloigné des courts pendant plusieurs mois.

Le Français, 17e mondial, a expliqué à L’Equipe qu’il ne souhai­tait prendre aucun risque à deux semaines du début de Roland‐Garros, prévu du 24 mai au 7 juin.

« J’ai ressenti une douleur à la hanche au deuxième jeu. J’ai tout essayé pendant le match. J’ai appelé le kiné pour essayer de soigner, mais ça n’a pas fonc­tionné. Malheureusement, j’ai dû arrêter un peu après. Ce sont des choses qui arrivent. Je vais faire des soins, je vais parler avec l’équipe, on va prendre des déci­sions. Il fallait juste ne pas prendre de risques avant Roland. Il n’y a aucune autre info que je peux donner. »

A suivre…

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 08:13

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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