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Attention à Daniil Medvedev, qualifié pour les quarts de finale : « Mon revers était en feu aujourd’hui »

Par
Thomas S
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Si tout le monde sait que Daniil Medvedev n’est pas un grand amou­reux de la terre battue, il semble néan­moins appré­cier les condi­tions sur le Masters 1000 de Rome, où il s’est imposé en 2023 (le seul tournoi sur terre de son palmarès) et s’est qualifié en quarts de finale sur cette édition 2026.

Très solide vain­queur de l’Argentin Tirante ce mardi soir (6−3, 6–2, en 1h20), le Russe, qui affron­tera le jeune espa­gnol, Landaluce, pour une place dans le dernier carré, a une très belle carte à jouer, surtout quand il sent aussi bien la balle. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré en inter­view d’après match sur le court. 

« Aujourd’hui (mardi), mon revers était en feu. Oui, je pense que j’ai très bien joué. J’adore les condi­tions ici, sur le court central. La balle rebondit un peu plus haut, elle est un peu plus lente, ce qui me permet vrai­ment d’utiliser mon revers comme je l’aime. J’ai bien servi, j’ai bien retourné, mais le revers a sans aucun doute été la clé aujourd’hui. Je le frap­pais très propre­ment, avec beau­coup d’effet, et ça marchait parfai­te­ment. Tirante est un joueur coriace, surtout sur terre battue, donc je suis content de la façon dont j’ai géré le match. 6–3 6–2, c’est un bon score, et j’ai hâte de disputer le prochain match. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 15:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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