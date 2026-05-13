Si tout le monde sait que Daniil Medvedev n’est pas un grand amoureux de la terre battue, il semble néanmoins apprécier les conditions sur le Masters 1000 de Rome, où il s’est imposé en 2023 (le seul tournoi sur terre de son palmarès) et s’est qualifié en quarts de finale sur cette édition 2026.
Très solide vainqueur de l’Argentin Tirante ce mardi soir (6−3, 6–2, en 1h20), le Russe, qui affrontera le jeune espagnol, Landaluce, pour une place dans le dernier carré, a une très belle carte à jouer, surtout quand il sent aussi bien la balle. C’est notamment ce qu’il a déclaré en interview d’après match sur le court.
« Aujourd’hui (mardi), mon revers était en feu. Oui, je pense que j’ai très bien joué. J’adore les conditions ici, sur le court central. La balle rebondit un peu plus haut, elle est un peu plus lente, ce qui me permet vraiment d’utiliser mon revers comme je l’aime. J’ai bien servi, j’ai bien retourné, mais le revers a sans aucun doute été la clé aujourd’hui. Je le frappais très proprement, avec beaucoup d’effet, et ça marchait parfaitement. Tirante est un joueur coriace, surtout sur terre battue, donc je suis content de la façon dont j’ai géré le match. 6–3 6–2, c’est un bon score, et j’ai hâte de disputer le prochain match. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 15:39