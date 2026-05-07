La tension monte entre les prin­ci­paux joueurs des circuits ATP et WTA, parmi lesquels Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka, Coco Gauff et Iga Swiatek, et les orga­ni­sa­teurs des tour­nois du Grand Chelem.

Quelques jours après un commu­niqué commun des joueurs récla­mant une part plus impor­tantes des revenus, notam­ment venant de Roland‐Garros, le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse à Rome, a clai­re­ment ouvert la porte à un boycott du Grand Chelem pari­sien en cas d’échec des négociations.

Q. Certains joueurs ont évoqué la possi­bi­lité de boycotter les tour­nois du Grand Chelem si aucun accord n’est trouvé, notam­ment sur le prize money. Quelle est votre posi­tion à ce sujet ? Est‐ce quelque chose que vous envi­sa­ge­riez ?

JANNIK SINNER : Tout d’abord, je pense que les tour­nois du Grand Chelem sont les événe­ments les plus impor­tants de notre calen­drier. Mais c’est surtout une ques­tion de respect, vous voyez ? Parce que je pense que nous donnons bien plus que ce que nous rece­vons en retour. Ce n’est pas seule­ment pour les meilleurs mais pour tous les joueurs. Je pense que les 10 meilleurs hommes et les 10 meilleures femmes ont écrit une lettre. Ce n’est pas normal qu’après un an, nous ne soyons même pas proches d’une conclu­sion sur ce que nous aime­rions obtenir. Si l’on prend d’autres sports, quand les meilleurs athlètes envoient des lettres impor­tantes, je crois sincè­re­ment que dans les 48 heures, ils ont non seule­ment une réponse, mais aussi l’oc­ca­sion d’en discuter. Bien sûr, on parle d’argent. Le plus impor­tant, c’est le respect, et on ne le ressent tout simple­ment pas. Nous sommes un peu déçus du prize money global de Roland‐Garros. Voyons donc ce qui va se passer. Je pense que dans les deux prochaines semaines, nous connaî­trons égale­ment le montant des prix à Wimbledon. Nous espé­rons vrai­ment que ce sera mieux. Ensuite, l’US Open. Je comprends donc que les joueurs parlent de boycott, car il faut bien commencer quelque part. Cela dure depuis trop long­temps. Nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve.

Des propos qui rejoignent ceux de Sabalenka, la numéro 1 mondiale, qui avait récem­ment déclaré : « Je pense qu’à un moment donné, les joueurs boycot­te­rons les tour­nois. Ce sera la seule façon de défendre nos droits. »