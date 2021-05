Il y a du mieux chez Félix Auger‐Aliassime depuis son arrivée à Rome. Qualifié pour les huitièmes de finale après des victoires sur Filip Krajinovic et, surtout, Diego Schwartzman, le jeune cana­dien affron­tera le vain­queur du match entre David Goffin et Federico Delbonis. En confé­rence de presse d’après match, il s’est féli­cité de ses deux premiers matchs et assure que la présence de Toni Nadal dans son staff n’y est pas pour rien.

« Aujourd’hui (mardi), j’ai pu dicter le jeu du début à la fin. En même temps, j’étais solide quand j’en avais besoin. Dans l’en­semble, c’était une excel­lente perfor­mance de ma part. Quant à Toni Nadal, l’avoir dans mon équipe me motive à donner le meilleur de moi‐même. Parfois, je reste peut‐être un peu trop fidèle à mon style de jeu, nous essayons juste de nous améliorer, nous essayons de rendre mon coup droit un peu plus précis et mon revers un peu plus solide. Il y a beau­coup de choses que je peux améliorer, et Toni m’aide dans tout. »