Comme face à Dusan Lajovic à Madrid, son tournoi de reprise sur terre battue après avoir pris une pause suite au tournoi de Miami pour soigner un genou doulou­reux, Félix Auger‐Aliassime s’est incliné au bout du troi­sième set, ce vendredi au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, face au qualifié austra­lien Alexei Popyrin : 4–6, 6–4, 5–7, après un énorme combat de 3h15 de jeu.

Si ces deux défaites de rang face à des joueurs norma­le­ment infé­rieurs à lui n’ont rien de rassu­rantes, il faut néan­moins rela­ti­viser en souli­gnant que lors de ses deux revers, il a affiché un vrai esprit combattif malgré un jeu souvent prévi­sible et saccadé.

Alors, faut‐il s’in­quiéter pour le Québécois à un peu plus de deux semaines du Roland‐Garros ? Pour rappel, lors de l’édi­tion 2022, il avait été le seul à emmener le maître des lieux, Rafael Nadal, en cinq sets en huitièmes de finale. Avant cela, il s’était incliné en quarts de finale à Madrid et à Rome, battu par les futurs fina­listes Zverev et Djokovic.

Si l’on compare les deux saisons, il est évident que l’ac­tuel 10e joueur mondial n’ar­ri­vera pas à la Porte d’Auteuil en total confiance. À moins qu’il ne décide fina­le­ment de demander une invi­ta­tion à Lyon ou Genève, la semaine avant Roland, afin de prendre le maximum de rythme avant de s’en­voler pour la capi­tale. Réponse dans quelques jours…