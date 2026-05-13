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« Avec Jannik Sinner, tu as trois nano­se­condes pour répondre à sa ques­tion, sinon il perd immé­dia­te­ment intérêt », révèle le capi­taine de l’Italie, Filippo Volandri

Par
Baptiste Mulatier
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En marge du tournoi de Rome, où Jannik Sinner vise le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

Il nous en apprend un peu plus sur la person­na­lité du numéro 1 mondial. 

« Jannik est très curieux ! Il veut tout savoir, même sur le passé, sur ce qu’était le tennis avant. Avec lui, tu as trois nano­se­condes pour lui donner une réponse, sinon il se désin­té­resse, mais d’un autre côté, c’est ce qui te pousse à étudier davan­tage, à faire mieux, à être mieux préparé. »

Publié le mercredi 13 mai 2026 à 12:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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