En marge du tournoi de Rome, où Jannik Sinner vise le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport.

Il nous en apprend un peu plus sur la person­na­lité du numéro 1 mondial.

« Jannik est très curieux ! Il veut tout savoir, même sur le passé, sur ce qu’était le tennis avant. Avec lui, tu as trois nano­se­condes pour lui donner une réponse, sinon il se désin­té­resse, mais d’un autre côté, c’est ce qui te pousse à étudier davan­tage, à faire mieux, à être mieux préparé. »