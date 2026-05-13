En marge du tournoi de Rome, où Jannik Sinner vise le dernier Masters 1000 qui manque à son palmarès, le capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport.
Il nous en apprend un peu plus sur la personnalité du numéro 1 mondial.
« Jannik est très curieux ! Il veut tout savoir, même sur le passé, sur ce qu’était le tennis avant. Avec lui, tu as trois nanosecondes pour lui donner une réponse, sinon il se désintéresse, mais d’un autre côté, c’est ce qui te pousse à étudier davantage, à faire mieux, à être mieux préparé. »
Publié le mercredi 13 mai 2026 à 12:55