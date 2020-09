Après ses excellents résultats à New York, Victoria Azarenka a de suite enchaîné avec le tournoi de Rome. Ce mercredi, elle a battu Venus Williams en deux sets : 7-6(7), 6-2.

La Biélorusse n’avait pas joué sur terre battue depuis de nombreux mois. En conférence de presse, elle a expliqué comment se déroulait la transition et quelles étaient les particularités de cette surface.

« Sur terre battue, il faut être plus stratégique, faire des tirs de transition et structurer les points avec plus de patience. Je savais que je n’allais pas pouvoir jouer parfaitement dès le départ, mais j’ai été patiente. La meilleure façon de trouver le rythme et de m’adapter à une nouvelle surface est de jouer des matchs et c’est ce que je suis venu faire à Rome. Cela peut être épuisant au niveau physique mais je suis contente d’être venue. Cela vaut la peine d’essayer pendant ces semaines et de rentrer à la maison en sachant que vous avez tout donné. »

Victoria affronte ce jeudi en 16ème de finale Sofia Kenin.