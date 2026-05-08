En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, Jannik Sinner fera office d’im­mense favori à Paris (du 24 mai au 7 juin).

Pour l’an­cien coach des soeurs Williams, Rick Macci, personne ne pourra battre l’Italien, qui reste sur 23 victoires consé­cu­tives avant le Masters 1000 de Rome.

Beating Sinner at the French Open IMPOSSOBLE unless he gets injured or sick. 3 out of 5 and he mentally gets you in a vice and you cannot think twice. His patterns and milli­se­conds on the Red Dirt makes more shots squirt and gives him more time to hit on a dime. On clay opponents… — Rick Macci (@RickMacci) May 7, 2026

« Battre Sinner à Roland‐Garros, c’est impos­sible, à moins qu’il ne se blesse ou tombe malade. Sur cinq sets, il vous met menta­le­ment dans un étau et vous ne pouvez plus réflé­chir. Ses schémas de jeu et ses réac­tions en une frac­tion de seconde sur la terre battue lui permettent de placer davan­tage de coups précis et lui donnent plus de temps pour frapper au bon moment. Sur terre battue, les adver­saires n’ont pas la partie facile au service et ressentent encore plus de pres­sion. Sinner sera le dernier homme debout en France et profi­tera d’un nouveau Grand Chelem. »