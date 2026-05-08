En l’absence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, Jannik Sinner fera office d’immense favori à Paris (du 24 mai au 7 juin).
Pour l’ancien coach des soeurs Williams, Rick Macci, personne ne pourra battre l’Italien, qui reste sur 23 victoires consécutives avant le Masters 1000 de Rome.
Beating Sinner at the French Open IMPOSSOBLE unless he gets injured or sick. 3 out of 5 and he mentally gets you in a vice and you cannot think twice. His patterns and milliseconds on the Red Dirt makes more shots squirt and gives him more time to hit on a dime. On clay opponents…— Rick Macci (@RickMacci) May 7, 2026
« Battre Sinner à Roland‐Garros, c’est impossible, à moins qu’il ne se blesse ou tombe malade. Sur cinq sets, il vous met mentalement dans un étau et vous ne pouvez plus réfléchir. Ses schémas de jeu et ses réactions en une fraction de seconde sur la terre battue lui permettent de placer davantage de coups précis et lui donnent plus de temps pour frapper au bon moment. Sur terre battue, les adversaires n’ont pas la partie facile au service et ressentent encore plus de pression. Sinner sera le dernier homme debout en France et profitera d’un nouveau Grand Chelem. »
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 13:25