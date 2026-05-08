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« Battre Jannik Sinner à Roland‐Garros, ce sera impos­sible, à moins qu’il ne se blesse ou qu’il tombe malade », affirme Rick Macci

Par
Baptiste Mulatier
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En l’ab­sence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, Jannik Sinner fera office d’im­mense favori à Paris (du 24 mai au 7 juin). 

Pour l’an­cien coach des soeurs Williams, Rick Macci, personne ne pourra battre l’Italien, qui reste sur 23 victoires consé­cu­tives avant le Masters 1000 de Rome. 

« Battre Sinner à Roland‐Garros, c’est impos­sible, à moins qu’il ne se blesse ou tombe malade. Sur cinq sets, il vous met menta­le­ment dans un étau et vous ne pouvez plus réflé­chir. Ses schémas de jeu et ses réac­tions en une frac­tion de seconde sur la terre battue lui permettent de placer davan­tage de coups précis et lui donnent plus de temps pour frapper au bon moment. Sur terre battue, les adver­saires n’ont pas la partie facile au service et ressentent encore plus de pres­sion. Sinner sera le dernier homme debout en France et profi­tera d’un nouveau Grand Chelem. »

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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