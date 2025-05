Une nouvelle fois battu par Carlos Alcaraz, ce vendredi en demi‐finales du Masters 1000 de Rome, un mois après sa défaite en finale de Monte‐Carlo, Lorenzo Musetti risque de broyer un peu du noir dans les prochaines heures.

L’Italien peut néan­moins se féli­citer d’avoir remporté le point du tournoi, avec ce sublime smash de revers dos au filet, rappe­lant un certain Roger Federer.

🔥 OUTRAGEOUS from Musetti 🔥



The Italian is brin­ging Rome to its feet !@InteBNLdItalia pic.twitter.com/djZgFfAnaJ