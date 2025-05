Plus les années passent et plus Alexander Zverev démontre son inca­pa­cité totale à se remettre en ques­tion. Connu pour être l’un des joueurs les plus capri­cieux et imma­tures du circuit, l’Allemand l’a une fois de plus prouvé de manière assez magis­trale ce mercredi soir après sa défaite contre Lorenzo Musetti en quarts de finale du Masters 1000 de Rome.

Après avoir dans un premier temps vive­ment critiqué la qualité des balles en confé­rence de presse d’après match, l’ac­tuel 2e joueur mondial ne s’est pas arrêté en si bon chemin en se permet­tant même de juger de manière assez réduc­trice le style de jeu de son adversaire.

Il faut dire que l’Italien lui a donné une vraie leçon tactique grâce notam­ment à ses amor­ties dévas­ta­trices. Une leçon qui doit forcé­ment piquer l’égo déme­suré du triple fina­liste en Grand Chelem.

« Je pense qu’il joue toujours de la même façon sur terre battue. Il dépend beau­coup de sa défense. Il dépend beau­coup des erreurs de ses adver­saires. Aujourd’hui (mercredi), j’ai eu du mal à frapper des coups gagnants. C’était très lent, très, très lourd. Les balles deve­naient très grosses. Même si j’ai eu mes chances, j’ai eu trois balles de set, quatre balles de set dans le premier set sur mon service. Normalement, je devrais gagner ce set. Mais, oui, comme je l’ai dit, c’était diffi­cile aujourd’hui. »