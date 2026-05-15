Battu en deux manches (2−6, 4–6), Andrey Rublev est arrivé en confé­rence de presse presque tran­quille. Il a bien sûr ironisé sur le fait qu’il avait été le premier à breaker l’Italien : « Quel exploit ! ».

Par la suite, il a fait un résumé assez comique de son match : « Je dirais que c’était correct. Sans plus. Jannik joue très bien. Il est très régu­lier. Il faut être extrê­me­ment concentré pour main­tenir ce niveau. La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Paris. Il n’y avait pas photo. Il m’avait surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges. »