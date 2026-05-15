Battu en deux manches (2−6, 4–6), Andrey Rublev est arrivé en conférence de presse presque tranquille. Il a bien sûr ironisé sur le fait qu’il avait été le premier à breaker l’Italien : « Quel exploit ! ».
Par la suite, il a fait un résumé assez comique de son match : « Je dirais que c’était correct. Sans plus. Jannik joue très bien. Il est très régulier. Il faut être extrêmement concentré pour maintenir ce niveau. La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Paris. Il n’y avait pas photo. Il m’avait surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges. »
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 10:16