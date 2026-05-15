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Battu par Sinner, Rublev préfère en rire : « La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Roland‐Garros et il m’avait surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges »

Par
Jean Muller
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Battu en deux manches (2−6, 4–6), Andrey Rublev est arrivé en confé­rence de presse presque tran­quille. Il a bien sûr ironisé sur le fait qu’il avait été le premier à breaker l’Italien : « Quel exploit ! ».

Par la suite, il a fait un résumé assez comique de son match : « Je dirais que c’était correct. Sans plus. Jannik joue très bien. Il est très régu­lier. Il faut être extrê­me­ment concentré pour main­tenir ce niveau. La dernière fois que j’ai joué contre lui sur cette surface, c’était à Paris. Il n’y avait pas photo. Il m’avait surclassé. Aujourd’hui, au moins, il y a eu un peu d’échanges. »

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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