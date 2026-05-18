Alors qu’ils s’échauffaient en salle de sport, quelques minutes avant leur affron­te­ment en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner et Casper Ruud ont été filmés en pleine discus­sion, dans une ambiance détendue et presque banale.

La séquence a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, susci­tant de nombreuses réac­tions, dont celle de la légende Boris Becker.

« Aucun autre sport ne ressemble au tennis », a réagi l’ancien numéro 1 mondial et sextuple vain­queur en Grand Chelem.

No other sport is like tennis 🎾…. https://t.co/5JgDKE5VOP — Boris Becker (@TheBorisBecker) May 18, 2026

Une proxi­mité entre futurs adver­saires qui reste effec­ti­ve­ment diffi­cile à imaginer dans d’autres disci­plines, surtout à un tel niveau de compétition.