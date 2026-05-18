Alors qu’ils s’échauffaient en salle de sport, quelques minutes avant leur affrontement en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner et Casper Ruud ont été filmés en pleine discussion, dans une ambiance détendue et presque banale.
La séquence a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions, dont celle de la légende Boris Becker.
« Aucun autre sport ne ressemble au tennis », a réagi l’ancien numéro 1 mondial et sextuple vainqueur en Grand Chelem.
No other sport is like tennis 🎾…. https://t.co/5JgDKE5VOP— Boris Becker (@TheBorisBecker) May 18, 2026
Une proximité entre futurs adversaires qui reste effectivement difficile à imaginer dans d’autres disciplines, surtout à un tel niveau de compétition.
Publié le lundi 18 mai 2026 à 10:55