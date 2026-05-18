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Becker sur les images de Sinner et Ruud avant leur finale : « Aucun autre sport ne ressemble au tennis »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’ils s’échauffaient en salle de sport, quelques minutes avant leur affron­te­ment en finale du Masters 1000 de Rome, Jannik Sinner et Casper Ruud ont été filmés en pleine discus­sion, dans une ambiance détendue et presque banale.

La séquence a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, susci­tant de nombreuses réac­tions, dont celle de la légende Boris Becker.

« Aucun autre sport ne ressemble au tennis », a réagi l’ancien numéro 1 mondial et sextuple vain­queur en Grand Chelem.

Une proxi­mité entre futurs adver­saires qui reste effec­ti­ve­ment diffi­cile à imaginer dans d’autres disci­plines, surtout à un tel niveau de compétition.

Publié le lundi 18 mai 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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