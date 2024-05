Malmené dans le premier set contre Alexander Kotov, Ben Shelton a fina­le­ment trouvé les ressources pour renverser la vapeur et rallier le troi­sième tour du Masters 1000 de Rome (6−4, 3–6, 4–6).

Au même stade de la compé­ti­tion l’an passé, le gaucher Américain s’était incliné devant des tifosis hostiles et large­ment en la faveur de son adver­saire Alexander Bublik (6−4, 1–6, 6–2). Cette fois‐ci, il a pu compter sur le soutien infaillible du public pour s’imposer.

Sur le plateau de Tennis Channel, « Big Ben » a salué la ferveur romaine.

« J’aime l’énergie que j’avais. C’était comme un match de foot­ball, honnê­te­ment, ils soutiennent vrai­ment le tennis ici en Europe. Ils aiment le tennis. On a l’im­pres­sion d’être dans un stade et de jouer pour son pays ou quelque chose du genre, même si, vous savez, la plupart de mes fans dans la foule aujourd’hui étaient italiens, mais oui, j’ai eu l’im­pres­sion d’avoir beau­coup de soutien. Je pense que c’est quelque chose qui grandit au fur et à mesure que vous jouez, et plus vous restez en tournée et faites face à diffé­rentes choses, aux foules, aux gens avec qui vous jouez, et plus vous jouez, plus les choses qu’ils apportent à la table rendent les choses diffi­ciles. Vous savez, j’ai joué contre Bublik ici. L’année dernière, j’étais à l’autre bout, la foule me huait et chan­tait pour lui, et j’étais à l’opposé des huées cette année, dans ce match. »