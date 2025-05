Ce dimanche est le grand jour attendu par les fans de la petite balle jaune. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’af­fron­te­ront en finale du Masters 1000 de Rome.

Une rencontre promet­tant d’être élec­trique, avec le numéro un mondial qui tentera de s’im­poser devant son public, et un Carlitos qui aura à cœur de conserver un avan­tage psycho­lo­gique. Dans leurs confron­ta­tions, le quadruple cham­pion en Grand Chelem mène 6 – 4, avec trois succès de rangs, lors de leurs rencontres en compé­ti­tion officielle.

Tous les ingré­dients sont présents pour assister à un match dantesque. Pour Benoît Maylin, un facteur pour­rait perturber ce scénario. Le jour­na­liste de l’émis­sion Sans Filet de Winamax, rappel que l’Italien traîne une gêne physique depuis le troi­sième tour. Il s’in­quiète d’un éven­tuel abandon pendant le match.

🗣️ Sinner : « Depuis le 3e tour, j’ai une ampoule sous un pied qui me gêne dans mes mouve­ments. Mais je ne suis pas inquiet, je serai à 100%.»



C’est plus l’ischio de la cuisse droite qui m’inquiète, et qui pour­rait fausser cette finale, voire l’interrompre.

Pourvu que non. 🙏🏼 — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 18, 2025

