Un peu de décence, c’est ce qu’il ressort du duel entre Fonseca et Medjedovic.

Même si ces deux joueurs ont du carac­tère, on ne peut accepter ce qu’il s’est passé dans les tribunes.

On veut bien que les fans brési­liens soient motivés à l’idée d’en­cou­rager leur nouvelle idole mais il faut respecter les codes du tennis, nous ne sommes pas dans un stade de foot.

Par exemple, le célèbre groupe « Tribune Bleue » met de l’am­biance mais dépasse rare­ment les limites et c’est ce qui fait son charme.

Du coup, la réac­tion de notre confrère, passionné de la petite balle jaune, est tout à fait compré­hen­sible et légitime.

C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic.



Je déteste ça.



On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes.



Il n’y a aucun respect là‐dedans.

Ça pousse à la violence, aux cris, aux débor­de­ments.



Triste. — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 9, 2026

« C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic. Je déteste ça. On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes. Il n’y a aucun respect là‐dedans. Ça pousse à la violence, aux cris, aux débor­de­ments. Triste »