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Benoit Maylin, outré par les fans brési­liens : « C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic. Je déteste ça. On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes »

Par
Jean Muller
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Un peu de décence, c’est ce qu’il ressort du duel entre Fonseca et Medjedovic. 

Même si ces deux joueurs ont du carac­tère, on ne peut accepter ce qu’il s’est passé dans les tribunes. 

On veut bien que les fans brési­liens soient motivés à l’idée d’en­cou­rager leur nouvelle idole mais il faut respecter les codes du tennis, nous ne sommes pas dans un stade de foot. 

Par exemple, le célèbre groupe « Tribune Bleue » met de l’am­biance mais dépasse rare­ment les limites et c’est ce qui fait son charme. 

Du coup, la réac­tion de notre confrère, passionné de la petite balle jaune, est tout à fait compré­hen­sible et légitime.

« C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic. Je déteste ça. On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes. Il n’y a aucun respect là‐dedans. Ça pousse à la violence, aux cris, aux débor­de­ments. Triste »

Publié le dimanche 10 mai 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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