Un peu de décence, c’est ce qu’il ressort du duel entre Fonseca et Medjedovic.
Même si ces deux joueurs ont du caractère, on ne peut accepter ce qu’il s’est passé dans les tribunes.
On veut bien que les fans brésiliens soient motivés à l’idée d’encourager leur nouvelle idole mais il faut respecter les codes du tennis, nous ne sommes pas dans un stade de foot.
Par exemple, le célèbre groupe « Tribune Bleue » met de l’ambiance mais dépasse rarement les limites et c’est ce qui fait son charme.
Du coup, la réaction de notre confrère, passionné de la petite balle jaune, est tout à fait compréhensible et légitime.
C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 9, 2026
Je déteste ça.
On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes.
Il n’y a aucun respect là‐dedans.
Ça pousse à la violence, aux cris, aux débordements.
Triste.
« C’est n’importe quoi l’ambiance sur le match Fonseca – Medjedovic. Je déteste ça. On supporte dans la haine de l’autre, on éructe sur ses fautes. Il n’y a aucun respect là‐dedans. Ça pousse à la violence, aux cris, aux débordements. Triste »
Publié le dimanche 10 mai 2026 à 10:45