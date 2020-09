L’Italien fait pour l’instant un parcours sans faute du côté de Rome. Sans être un des favoris, il est bien un outsider pour le titre. « Je suis très heureux, j’ai des sentiments positifs et cette semaine me donnera beaucoup de confiance pour Roland Garros 2020. Sur le plan physique, je me sens bien, cela montre que j’ai fait du bon travail ces mois-ci. De plus, à chaque match, je me sens mieux, mon niveau tennis est de plus haut, donc je suis très optimiste » a déclaré Matteo qui sera opposé à Casper Ruud en grande forme forme puisque le Norvégien obtiendra quoi qu’il arrive le meilleur classement de sa carrière ce lundi.