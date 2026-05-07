Accueil ATP ATP - Rome

Berrettini enrage : « Je n’ai jamais vu ça, et je joue au tennis depuis l’âge de six ans »

Par
Baptiste Mulatier
-
3450

Alors que Matteo Berrettini avait l’opportunité de se procurer deux balles de break en début de deuxième manche face à Alexei Popyrin, au premier tour du Masters de Rome, l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte a inter­rompu l’échange après que l’antivibrateur de l’Australien s’est détaché de sa raquette en plein point.

Une déci­sion incom­pré­hen­sible selon l’Italien, déjà en colère sur le court, et qui en a remis une couche dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite (6−2, 6–3).

« Je me suis énervé parce que les arbitres n’ont plus qu’à annoncer le score. Je n’ai jamais vu ça, et je joue au tennis depuis l’âge de six ans, je me suis énervé, ce qui est normal. Gagner ce jeu aurait changé la donne, mais pas ce genre de chose sur un seul point. »

Publié le jeudi 7 mai 2026 à 14:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥