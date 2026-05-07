Alors que Matteo Berrettini avait l’opportunité de se procurer deux balles de break en début de deuxième manche face à Alexei Popyrin, au premier tour du Masters de Rome, l’arbitre fran­çaise Aurélie Tourte a inter­rompu l’échange après que l’antivibrateur de l’Australien s’est détaché de sa raquette en plein point.

Vibration dampener woke up and chose drama#IBI26 pic.twitter.com/5inxhdySse — Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026

Une déci­sion incom­pré­hen­sible selon l’Italien, déjà en colère sur le court, et qui en a remis une couche dans des propos relayés par Ubitennis après sa défaite (6−2, 6–3).

« Je me suis énervé parce que les arbitres n’ont plus qu’à annoncer le score. Je n’ai jamais vu ça, et je joue au tennis depuis l’âge de six ans, je me suis énervé, ce qui est normal. Gagner ce jeu aurait changé la donne, mais pas ce genre de chose sur un seul point. »