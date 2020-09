Matteo Berrettini nourrit de grandes ambitions pour la tournée sur terre battue. Le natif de Rome commence par un tournoi chez lui, où il serait verrait bien briller jusqu’en fin de semaine.

« Je sens déjà beaucoup d’adrénaline en moi. C’est agréable, ce sentiment me manquait. Je veux penser à un match à la fois, même si je ne cache pas le fait que mon objectif est de bien figurer en Grand Chelem et en Masters 1000 et Rome est précisément un tournoi dans cette catégorie. J’ai donc l’intention de me battre point par point avec l’intention de donner le meilleur de moi-même et d’aller le plus loin possible », a avancé le numéro 8 mondial dans des propos rapportés par Ubitennis.

Pour cela, l’Italien va devoir bien négocier la transition dur-terre battue.

« Chaque jour je me sens de mieux en mieux, le passage du béton à la terre battue n’a pas été facile, arrivant ici directement de New York, sans négliger le décalage horaire. »

Pour son premier match, il jouera Struff ou Coria.