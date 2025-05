Pas épargné par son physique depuis 2022, Matteo Berrettini doit constam­ment composer avec les rechutes et les retours à la compétition.

Comme à Madrid, le fina­liste de Wimbledon 2021 a dû aban­donner au Masters 1000 de Rome, face à Casper Ruud au troi­sième tour. À l’écouter, il se fait de sérieux soucis, à moins de deux semaines de Roland‐Garros.

« Quand je me suis réveillé aujourd’hui, j’ai ressenti une petite compli­ca­tion. Cependant, je devais jouer dans la ville et le tournoi que j’aime tant. Jusqu’à dix minutes avant le match, j’ai cru que je n’y arri­ve­rais pas. Mais j’ai voulu tenter ma chance. J’ai été surpris par la réac­tion de mon corps à un moment donné. Pourtant, j’ai ressenti une nouvelle crampe à la fin du premier set. Cela a marqué la fin du match, car je ne pouvais pas conti­nuer. Malheureusement, cela s’est terminé par un nouvel abandon. Rome était l’un de mes objec­tifs et je ne voulais pas quitter le court avant la fin. Cependant, je savais que je risquais un processus fami­lier de trois mois sans jouer et de lutter contre la douleur à chaque fois que j’éter­nuais. Je ne voulais pas revivre cela, et j’es­père que je me suis arrêté à temps », a commenté le 30e joueur mondial, dans des propos rapportés par TennisUpToDate.