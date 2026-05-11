Immense favori du Masters 1000 de Rome après ses cinq titres consé­cu­tifs dans cette caté­gorie de tournoi dont Monte‐Carlo et Madrid, Jannik Sinner a en plus reçu quelques coups de pouce de ses adversaires.

En effet, le numéro 1 mondial a vu sa partie de tableau se dégager consi­dé­ra­ble­ment suite à l’abandon d’Arthur Fils, qu’il aurait pu affronter dès les huitièmes de finale, et la défaite de Jakub Mensik contre Alexei Popyrin, que l’Italien retrouve ce lundi au troi­sième tour.

Deux élimi­na­tions précoces qui ont faire dire à l’an­cien 12e mondial et désor­mais consul­tant, Paolo Bertolucci, que les projec­tions après les tirages au sort des tour­nois étaient de toute manière inutiles.

Mensik e Fils che avreb­bero dovuto compli­care la strada di @janniksin verso la finale sono stati elimi­nati. Giudicare il sorteggio si è rive­lato ancora una volta inutile — paolo berto­lucci (@paolobertolucci) May 10, 2026

« Mensik et Fils, qui auraient dû compli­quer le parcours de Jannik Sinner vers la finale, ont été éliminés. Il s’est avéré une fois de plus inutile de commenter le tirage au sort. »