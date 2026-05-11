Immense favori du Masters 1000 de Rome après ses cinq titres consécutifs dans cette catégorie de tournoi dont Monte‐Carlo et Madrid, Jannik Sinner a en plus reçu quelques coups de pouce de ses adversaires.
En effet, le numéro 1 mondial a vu sa partie de tableau se dégager considérablement suite à l’abandon d’Arthur Fils, qu’il aurait pu affronter dès les huitièmes de finale, et la défaite de Jakub Mensik contre Alexei Popyrin, que l’Italien retrouve ce lundi au troisième tour.
Deux éliminations précoces qui ont faire dire à l’ancien 12e mondial et désormais consultant, Paolo Bertolucci, que les projections après les tirages au sort des tournois étaient de toute manière inutiles.
Mensik e Fils che avrebbero dovuto complicare la strada di @janniksin verso la finale sono stati eliminati. Giudicare il sorteggio si è rivelato ancora una volta inutile— paolo bertolucci (@paolobertolucci) May 10, 2026
« Mensik et Fils, qui auraient dû compliquer le parcours de Jannik Sinner vers la finale, ont été éliminés. Il s’est avéré une fois de plus inutile de commenter le tirage au sort. »
Publié le lundi 11 mai 2026 à 14:32