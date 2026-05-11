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Bertolucci : « Deux joueurs, qui auraient dû compli­quer le parcours de Jannik Sinner vers la finale, ont été éliminés. C’est la preuve qu’il est inutile de commenter le tirage au sort »

Par
Thomas S
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Immense favori du Masters 1000 de Rome après ses cinq titres consé­cu­tifs dans cette caté­gorie de tournoi dont Monte‐Carlo et Madrid, Jannik Sinner a en plus reçu quelques coups de pouce de ses adversaires.

En effet, le numéro 1 mondial a vu sa partie de tableau se dégager consi­dé­ra­ble­ment suite à l’abandon d’Arthur Fils, qu’il aurait pu affronter dès les huitièmes de finale, et la défaite de Jakub Mensik contre Alexei Popyrin, que l’Italien retrouve ce lundi au troi­sième tour.

Deux élimi­na­tions précoces qui ont faire dire à l’an­cien 12e mondial et désor­mais consul­tant, Paolo Bertolucci, que les projec­tions après les tirages au sort des tour­nois étaient de toute manière inutiles.

« Mensik et Fils, qui auraient dû compli­quer le parcours de Jannik Sinner vers la finale, ont été éliminés. Il s’est avéré une fois de plus inutile de commenter le tirage au sort. »

Publié le lundi 11 mai 2026 à 14:32

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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