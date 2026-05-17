S’il a souffert pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), Jannik Sinner s’en est sorti pour remporter une 28e victoire d’affilée.
Le numéro 1 mondial impressionne encore les observateurs et notamment l’ancien joueur italien Paolo Bertolucci dont les propos tenus dans le podcast La Telefonata sont relayés par OA Sport.
« Nous avons assisté à une bataille, par moments même de très haut niveau. Sinner a montré quelques difficultés en défense et, de ce point de vue, il n’est pas le meilleur du circuit. Cependant, j’ai beaucoup apprécié la façon dont il a réagi au troisième set, montrant aussi son côté le plus humain. Après le break à 2–1 dans le set décisif, il a hurlé de rage : c’est la première fois que je le vois comme ça. »
Opposé à Casper Ruud en finale, Sinner va désormais tenter de devenir le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 11:54