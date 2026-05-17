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Bertolucci sur Sinner avant la finale : « C’est la première fois que je le vois comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

S’il a souf­fert pour venir à bout de Daniil Medvedev en demi‐finales du Masters 1000 de Rome (6−4, 6–7[3], 6–2), Jannik Sinner s’en est sorti pour remporter une 28e victoire d’affilée. 

Le numéro 1 mondial impres­sionne encore les obser­va­teurs et notam­ment l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci dont les propos tenus dans le podcast La Telefonata sont relayés par OA Sport.

« Nous avons assisté à une bataille, par moments même de très haut niveau. Sinner a montré quelques diffi­cultés en défense et, de ce point de vue, il n’est pas le meilleur du circuit. Cependant, j’ai beau­coup apprécié la façon dont il a réagi au troi­sième set, montrant aussi son côté le plus humain. Après le break à 2–1 dans le set décisif, il a hurlé de rage : c’est la première fois que je le vois comme ça. »

Opposé à Casper Ruud en finale, Sinner va désor­mais tenter de devenir le plus jeune joueur à remporter tous les Masters 1000. 

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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