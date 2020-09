Le président de la Fédération Italienne de Tennis (FIT) ne décolère pas. Le Masters 1000 de Rome ne pourra pas accueillir de spectateurs. Une « grande injustice » pour Angelo Binaghi qui n’a toujours pas digéré.

« Les dégâts sont énormes pour notre Fédération et certainement aussi pour nos membres de la société Sport et Santé. Mais aussi pour les joueurs qui ne pourront pas avoir le soutien du public, de tous nos fans. C’est un problème économique pour les entreprises qui auraient travaillé pour le tournoi et pour toutes les industries connexes : je parle des installateurs, des prestataires de services, des hôtels, des restaurateurs, des chauffeurs de taxi, des commerçants », a-t-il regretté en conférence de presse.

Le tournoi de Rome début le 14 septembre.