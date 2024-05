Présent aux côtés de Jannik Sinner lorsque ce dernier a expliqué son forfait pour le Masters 1000 de Rome, le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, Angelo Binaghi, a exprimé sa déception.

« L’appel de de Jannik a eu l’effet d’un coup de poignard. Quand j’ai vu son appel, je n’ai pas eu le courage de le rappeler. Cela aurait dû être sa fête, mais le choix est juste, même s’il est doulou­reux. Son équipe est la meilleure possible et l’ob­jectif est le moyen terme, la conti­nuité. C’est dans les diffi­cultés qu’il faut apprendre et trouver la force de repartir plus fort qu’a­vant », a déclaré Binaghi dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport.