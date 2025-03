En Italie, la Sinner‐mania bat son plein et visi­ble­ment cette situa­tion devient assez sensible. Dernièrement, le président de la fédé­ra­tion italienne s’est exprimé sur ce sujet et il a bien l’in­ten­tion de mettre l’ac­tuel numéro 1 mondial dans les meilleures conditions.

Il presi­dente FITP Angelo Binaghi ha parlato della possi­bi­lità di una suite perso­na­liz­zata per Jannik Sinner 🇮🇹 nella pros­sima edizione degli Internazionali d’Italia ✨



« Sinner in Italia non può più vivere e nei due giorni in cui è stato a Roma lo scorso anno se n’è avuta la… pic.twitter.com/Ksd5XobhzA — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) March 11, 2025

« Sinner ne peut plus vivre en Italie et les deux jours qu’il a passés à Rome l’année dernière l’ont confirmé. Nous lui dédie­rons quelque chose comme l’a demandé Djokovic il y a quelques années. En tant que numéro un mondial, Nole ne fréquen­tait pas le salon des joueurs, dans le but de créer un endroit où il pouvait se préparer pour le match et se détendre. Pour la même raison, nous céde­rions volon­tiers une partie de notre salon à Jannik, s’il le souhaite, car nous esti­mons qu’il doit être protégé. »