Ancien 4e joueur mondial et coach notamment d’Andre Agassi, Brad Gilbert, désormais consultant, était de passage sur le podcast « Big T » de Tennis Channel après le sacre de Jannik Sinner contre Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome.
Et le technicien américain a tenu à soulever quelques points concernant le jeu et l’attitude du Norvégien, battu 6–4, 6–4 et qui n’a toujours pas remporté un set face l’Italien après cinq confrontations.
« Il y a eu deux ou trois choses chez Ruud qui m’ont semblé inhabituelles. Premièrement, il est d’ordinaire très détendu sur le court, mais il s’est mis à s’énerver un peu contre son équipe, et un peu contre son père. C’était quelque chose qu’on n’a pas l’habitude de voir. Et j’ai trouvé qu’il avait bien commencé en faisant preuve de patience. Mais si je dis que c’était inhabituel, c’est parce que son jeu repose sur le service et sur la recherche de cette première balle en coup droit. Et j’ai trouvé qu’il s’était contenté d’enchaîner les revers contre Sinner, alors que le revers de Sinner n’est manifestement pas aussi bon que son coup droit. Mais j’ai eu l’impression qu’il aurait dû, dès le début, essayer de trouver le coup droit, ce qu’il a fait tout au long du tournoi. Tu sais, dans aucun des dix sets qu’il a remportés pendant le tournoi, le score n’est allé au‐delà de 6–4. Il dominait ses adversaires, et il les dominait grâce à son coup droit. Alors quand il a enchaîné ces quelques échanges où il a fait preuve de patience, je me suis dit qu’il aurait dû se lancer et tenter de frapper fort du coup droit. Être un peu plus imprévisible, patient, tout en continuant à exploiter sa puissance. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 15:18