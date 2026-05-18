Ancien 4e joueur mondial et coach notam­ment d’Andre Agassi, Brad Gilbert, désor­mais consul­tant, était de passage sur le podcast « Big T » de Tennis Channel après le sacre de Jannik Sinner contre Casper Ruud en finale du Masters 1000 de Rome.

Et le tech­ni­cien améri­cain a tenu à soulever quelques points concer­nant le jeu et l’at­ti­tude du Norvégien, battu 6–4, 6–4 et qui n’a toujours pas remporté un set face l’Italien après cinq confrontations.

« Il y a eu deux ou trois choses chez Ruud qui m’ont semblé inha­bi­tuelles. Premièrement, il est d’ordinaire très détendu sur le court, mais il s’est mis à s’énerver un peu contre son équipe, et un peu contre son père. C’était quelque chose qu’on n’a pas l’habitude de voir. Et j’ai trouvé qu’il avait bien commencé en faisant preuve de patience. Mais si je dis que c’était inha­bi­tuel, c’est parce que son jeu repose sur le service et sur la recherche de cette première balle en coup droit. Et j’ai trouvé qu’il s’était contenté d’enchaîner les revers contre Sinner, alors que le revers de Sinner n’est mani­fes­te­ment pas aussi bon que son coup droit. Mais j’ai eu l’impression qu’il aurait dû, dès le début, essayer de trouver le coup droit, ce qu’il a fait tout au long du tournoi. Tu sais, dans aucun des dix sets qu’il a remportés pendant le tournoi, le score n’est allé au‐delà de 6–4. Il domi­nait ses adver­saires, et il les domi­nait grâce à son coup droit. Alors quand il a enchaîné ces quelques échanges où il a fait preuve de patience, je me suis dit qu’il aurait dû se lancer et tenter de frapper fort du coup droit. Être un peu plus impré­vi­sible, patient, tout en conti­nuant à exploiter sa puissance. »