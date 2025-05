Aux commen­taires sur Eurosport de la victoire de Corentin Moutet contre Holger Rune au troi­sième tour du Masters 1000, la consul­tante Camille Pin n’a pas tari d’éloges envers le Français, 83e mondial.

« Il a laissé son coeur il a tout laissé sur ce terrain Corentin Moutet et puis l’at­ti­tude… On parle souvent de l’at­ti­tude de Corentin et à juste titre de temps en temps, mais aujourd’hui il a été magis­tral il a su évoluer pour donner le meilleur de lui‐même, il savait que face à un joueur du top 10, il fallait qu’il évolue la‐dessus parce qu’il a été vrai­ment impé­rial menta­le­ment. Il est venu à bout de son premier top 10 tennis­ti­que­ment, physi­que­ment et surtout menta­le­ment face à Rune évidem­ment pas au meilleur de son niveau après un combat intense au niveau précé­dent et une forme physique qui laisse un petit peu à désirer cette semaine avec plusieurs aban­dons mais quand meme ! »