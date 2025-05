Après trois mois d’at­tente, Jannik Sinner fera son grand retour à la compé­ti­tion Rome. Il affron­tera l’Argentin Navone à 19 heures, sur le court central. Le public sera au rendez‐vous, mais tout porte à croire que les joueurs du circuit ne seront pas bien loin.

Si Carlos Alcaraz a annoncé se rendre au stade de foot pour supporter son ami du Lazio depuis les tribunes, l’Espagnol a précisé qu’il surveillera de près la reprise de Jannik Sinner.

« J’ai un ami qui vit à Rome et qui joue pour le Lazio. Comme il y a la possi­bi­lité de voir un match de Série A, j’irai au stade. J’aimerais me promener dans la ville de Rome, la visiter, voir ses beautés et m’amuser. Evidemment, je garderai aussi un œil sur Sinner et son retour. » Des propos relayés par Corriere Dello Sport.