Sur courant alter­natif en huitième de finale du Masters 1000 de Rome, entre faci­lité par séquence, et fautes gros­sières, Carlos Alcaraz est fina­le­ment parvenu à se défaire d’un très bon Karen Khachanov (6−3, 3–6, 7–5) ce mardi.

Au micro du tournoi, après sa pres­ta­tion, le numéro trois mondial semblait très emprunté. Il n’a pas manqué de louer les qualités de son adver­saire du jour.

« C’est incroyable de gagner à la fin contre un Karen Khachanov très coriace. Physiquement, j’ai eu un peu de mal. Je n’ai ressenti aucune douleur dans aucune partie du corps. Mais c’était juste fati­gant. C’était fati­gant. Le match a été très dur. J’ai dû beau­coup courir. Je suis très fier de la façon dont je me suis battu sur chaque balle. J’avais un break d’avance dans le deuxième set. À partir de là et jusqu’à la fin du deuxième set, j’ai proba­ble­ment perdu un peu ma concen­tra­tion. Il a commencé à bien jouer. Je suis vrai­ment content d’ou­blier ça et d’es­sayer d’aborder le 3e set le mieux possible. Je pense que je me suis bien débrouillé. Je me suis battu. Je suis content de ça. »