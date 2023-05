Si Carlos Alcaraz possède déjà, et à seule­ment 20 ans, la palette quasi complète du joueur de tennis total, l’une des ses prin­ci­pales carac­té­ris­tiques reste son incroyable faculté à progresser match après match. Et lors­qu’on lui a demandé, en confé­rence de presse à Rome, ce qui diffé­ren­ciait le Alcaraz de l’année dernière à celui de cette saison, l’Espagnol n’a pas hésité une seule seconde.

« J’ai beau­coup grandi en un an. Maintenant, j’ai plus d’ex­pé­rience, j’ai joué des matchs impor­tants. J’ai beau­coup grandi grâce à cela. J’ai égale­ment gagné en matu­rité. Je dirais qu’en un an, je suis un joueur tota­le­ment diffé­rent. Je lis mieux les matchs qu’il y a un an, cette saison est complè­te­ment diffé­rente pour moi », a déclaré Carlitos qui affron­tera la surprise hongroise, Fabian Marozsan (135e), au troi­sième tou du Masters 1000 de Rome.