Visiblement Carlos Alcaraz n’a pas digéré sa défaite face à Jack Draper en demi‐finale en Californie. Il est presque remonté comme un coucou à l’idée de jouer le Britannique en quart de finale à Rome.

« Je suis prêt. J’ai hâte de l’af­fronter. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde actuel­le­ment. Ses résul­tats montrent à quel point il joue bien ces derniers temps. Oui, je veux juste prendre ma revanche sur Indian Wells. J’essaierai d’être plus prêt qu’Indian Wells. Ce sera un match inté­res­sant à regarder et à jouer. Il est vrai­ment solide. Il est vrai­ment passionné. À chaque point, ses coups sont excel­lents, très agres­sifs. Il essaie de jouer le plus agres­si­ve­ment possible, ce qui le rend vrai­ment très coriace. Chaque point est une bataille. Physiquement, il a beau­coup progressé. Au service, dans tous les domaines, c’est un joueur vrai­ment très complet »