Après son forfait au Masters 1000 de Madrid, une inquié­tude exis­tait chez les obser­va­teurs, sur l’état de santé de Carlos Alcaraz. Bien présent à Rome pour terminer sa prépa­ra­tion à Roland‐Garros, le numéro trois mondial a donné des nouvelles rassu­rantes sur sa forme, en confé­rence de presse.

« L’année dernière, c’était encore plus diffi­cile. Mais cette année, je n’ai pas pu jouer à Madrid et c’est spécial pour moi. Mais j’ai joué deux très bons tour­nois à Monte‐Carlo et à Barcelone. Et je n’étais pas du tout inquiet à propos de cette bles­sure. Je suis prêt et j’ai hâte de revenir. Mon niveau est au beau fixe. Je suis prêt à 100 % à commencer le tournoi. Évidemment, le premier tour de chaque tournoi n’est jamais facile, il faut s’ha­bi­tuer aux condi­tions, au tournoi, au terrain, à tout. Mais oui, je suis enthou­siaste. J’ai hâte d’être à demain (vendredi) ».