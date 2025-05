Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Dusan Lajovic pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, Carlos Alcaraz a une nouvelle fois évoqué le retour de suspen­sion de Jannik Sinner. Et l’Espagnol a fait passer un message fort.

Carlos Alcaraz says he needs Jannik Sinner on tour because he pushes him to be better, ‘I think tennis needs him as well.. to bring new fans… His tennis is huge, it’s insane’



"For me it's great to have him back. Honestly I'm gonna say I need him on the tour. Because he pushes…