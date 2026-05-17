Malgré une pres­ta­tion de très belle facture, Casper Ruud n’a rien pu faire face à l’ou­ragan Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Rome.

Battu 6–4, 6–4 en 1h45 de jeu, le Norvégien a rendu un formi­dable hommage au numéro 1 mondial, qui écrit, semaine après semaine, des nouvelles pages de l’his­toire du tennis.

« Avant tout, je pense que la seule chose à faire est de féli­citer Jannik pour son premier titre ici. Ce que tu accom­plis cette année est diffi­cile à décrire avec des mots. En tant que joueur qui évolue moi‐même parfois à un haut niveau… je peux te dire que ce que tu es en train de réaliser est vrai­ment diffi­cile à décrire. C’est vrai­ment un honneur de te voir jouer… Pouvoir partager le court avec toi dans une magni­fique arène lors de ton Masters 1000 à domi­cile… Félicitations à toi pour avoir écrit une page d’histoire pour toi‐même, ton pays et ton équipe… C’est fantas­tique d’en être témoin », a déclaré Ruud lors de son discours pendant la céré­monie de remise des prix.