Malgré une prestation de très belle facture, Casper Ruud n’a rien pu faire face à l’ouragan Jannik Sinner, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Rome.
Battu 6–4, 6–4 en 1h45 de jeu, le Norvégien a rendu un formidable hommage au numéro 1 mondial, qui écrit, semaine après semaine, des nouvelles pages de l’histoire du tennis.
« Avant tout, je pense que la seule chose à faire est de féliciter Jannik pour son premier titre ici. Ce que tu accomplis cette année est difficile à décrire avec des mots. En tant que joueur qui évolue moi‐même parfois à un haut niveau… je peux te dire que ce que tu es en train de réaliser est vraiment difficile à décrire. C’est vraiment un honneur de te voir jouer… Pouvoir partager le court avec toi dans une magnifique arène lors de ton Masters 1000 à domicile… Félicitations à toi pour avoir écrit une page d’histoire pour toi‐même, ton pays et ton équipe… C’est fantastique d’en être témoin », a déclaré Ruud lors de son discours pendant la cérémonie de remise des prix.
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 19:48