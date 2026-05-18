S’il a livré une belle finale, Casper Ruud n’a pas réussi à stopper l’ogre Jannik Sinner, désormais vainqueur des six derniers Masters 1000.
En conférence de presse après sa défaite en finale à Rome (6−4, 6–4), le Norvégien a dressé un constat lucide sur le niveau de l’Italien et la difficulté à rivaliser lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.
« Ayant affronté tous les meilleurs joueurs du monde au cours de ma carrière, je peux dire que lorsqu’il joue à son meilleur niveau, peu de joueurs, voire aucun, ne peut atteindre ce niveau. Alcaraz ? Oui, ils sont au‐dessus. Je n’ai jamais affronté Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée. Je les ai affrontés vers la fin de leur carrière. Ils semblaient plus abordables à cette époque. Mais je suis sûr que Roger, Novak et Rafa, à 25 ou 26 ans, procuraient aux autres joueurs le même sentiment que Jannik aujourd’hui. Jannik, je ne le vois pas baisser de niveau, malheureusement (sourit). Il faut juste se dire qu’il faut être de mieux en mieux, car lui aussi va s’améliorer sans cesse. »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 09:58