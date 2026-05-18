S’il a livré une belle finale, Casper Ruud n’a pas réussi à stopper l’ogre Jannik Sinner, désor­mais vain­queur des six derniers Masters 1000.

En confé­rence de presse après sa défaite en finale à Rome (6−4, 6–4), le Norvégien a dressé un constat lucide sur le niveau de l’Italien et la diffi­culté à riva­liser lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

« Ayant affronté tous les meilleurs joueurs du monde au cours de ma carrière, je peux dire que lorsqu’il joue à son meilleur niveau, peu de joueurs, voire aucun, ne peut atteindre ce niveau. Alcaraz ? Oui, ils sont au‐dessus. Je n’ai jamais affronté Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée. Je les ai affrontés vers la fin de leur carrière. Ils semblaient plus abor­dables à cette époque. Mais je suis sûr que Roger, Novak et Rafa, à 25 ou 26 ans, procu­raient aux autres joueurs le même senti­ment que Jannik aujourd’hui. Jannik, je ne le vois pas baisser de niveau, malheu­reu­se­ment (sourit). Il faut juste se dire qu’il faut être de mieux en mieux, car lui aussi va s’améliorer sans cesse. »