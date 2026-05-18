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Casper Ruud après sa défaite contre Sinner : « Je n’ai jamais affronté Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée, mais je suis certain qu’à 25 ans, ils procu­raient aux autres joueurs le même senti­ment que Jannik aujourd’hui »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a livré une belle finale, Casper Ruud n’a pas réussi à stopper l’ogre Jannik Sinner, désor­mais vain­queur des six derniers Masters 1000.

En confé­rence de presse après sa défaite en finale à Rome (6−4, 6–4), le Norvégien a dressé un constat lucide sur le niveau de l’Italien et la diffi­culté à riva­liser lorsqu’il évolue à son meilleur niveau.

« Ayant affronté tous les meilleurs joueurs du monde au cours de ma carrière, je peux dire que lorsqu’il joue à son meilleur niveau, peu de joueurs, voire aucun, ne peut atteindre ce niveau. Alcaraz ? Oui, ils sont au‐dessus. Je n’ai jamais affronté Federer, Nadal et Djokovic à leur apogée. Je les ai affrontés vers la fin de leur carrière. Ils semblaient plus abor­dables à cette époque. Mais je suis sûr que Roger, Novak et Rafa, à 25 ou 26 ans, procu­raient aux autres joueurs le même senti­ment que Jannik aujourd’hui. Jannik, je ne le vois pas baisser de niveau, malheu­reu­se­ment (sourit). Il faut juste se dire qu’il faut être de mieux en mieux, car lui aussi va s’améliorer sans cesse. »

Publié le lundi 18 mai 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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