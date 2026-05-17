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Casper Ruud, avant d’af­fronter Jannik Sinner en finale : « Novak Djokovic est toujours là et à mes yeux, il a encore une chance de remporter les plus grands titres »

Par
Baptiste Mulatier
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Triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud subit comme d’autres joueurs la domi­na­tion presque sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz depuis main­te­nant quelques années. 

En confé­rence de presse avant sa finale à Rome, le 25e joueur mondial s’est exprimé à ce sujet en rappe­lant que Novak Djokovic traî­nait toujours dans les parages… 

« Si la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz est parfois dur à accepter ? Oui, parfois. Parfois, il faut se regarder dans le miroir et se rendre compte que ce n’était peut‐être pas écrit que l’on gagne certains matchs, ou voir qu’il y avait en quelque sorte des ouver­tures pour que quelqu’un prenne le relais après le Big 3, alors qu’ils semblaient arriver à la fin de leur domi­na­tion. Évidemment, Novak est toujours là, il a encore une chance, à mes yeux, de remporter les plus grands titres quand il est en forme. »

Publié le dimanche 17 mai 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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