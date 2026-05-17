Triple finaliste en Grand Chelem, Casper Ruud subit comme d’autres joueurs la domination presque sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz depuis maintenant quelques années.
En conférence de presse avant sa finale à Rome, le 25e joueur mondial s’est exprimé à ce sujet en rappelant que Novak Djokovic traînait toujours dans les parages…
« Si la domination de Sinner et Alcaraz est parfois dur à accepter ? Oui, parfois. Parfois, il faut se regarder dans le miroir et se rendre compte que ce n’était peut‐être pas écrit que l’on gagne certains matchs, ou voir qu’il y avait en quelque sorte des ouvertures pour que quelqu’un prenne le relais après le Big 3, alors qu’ils semblaient arriver à la fin de leur domination. Évidemment, Novak est toujours là, il a encore une chance, à mes yeux, de remporter les plus grands titres quand il est en forme. »
Publié le dimanche 17 mai 2026 à 09:56