Triple fina­liste en Grand Chelem, Casper Ruud subit comme d’autres joueurs la domi­na­tion presque sans partage de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz depuis main­te­nant quelques années.

En confé­rence de presse avant sa finale à Rome, le 25e joueur mondial s’est exprimé à ce sujet en rappe­lant que Novak Djokovic traî­nait toujours dans les parages…

« Si la domi­na­tion de Sinner et Alcaraz est parfois dur à accepter ? Oui, parfois. Parfois, il faut se regarder dans le miroir et se rendre compte que ce n’était peut‐être pas écrit que l’on gagne certains matchs, ou voir qu’il y avait en quelque sorte des ouver­tures pour que quelqu’un prenne le relais après le Big 3, alors qu’ils semblaient arriver à la fin de leur domi­na­tion. Évidemment, Novak est toujours là, il a encore une chance, à mes yeux, de remporter les plus grands titres quand il est en forme. »