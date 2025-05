Toujours battu par Jannik Sinner en trois confron­ta­tions, Casper Ruud va cette fois défier le numéro 1 mondial sur terre battue, la surface favo­rite du Norvégien, ce jeudi soir en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (à partir de 19h).

Interrogé au sujet de cette rencontre au micro de Tennis Channel, le récent vain­queur du tournoi de Madrid a tenu à rappeler à quel point Sinner pouvait être dange­reux sur n’im­porte quelle surface, notam­ment sur ocre.

« N’oublions pas qu’il a égale­ment connu une excel­lente saison sur terre battue. L’année dernière, il a atteint les demi‐finales de Monte‐Carlo et Roland‐Garros, donc il peut vrai­ment bien jouer sur cette surface. Ce n’est pas comme si c’était un joueur complè­te­ment diffé­rent. Nous avons disputé un set d’en­traî­ne­ment l’autre jour avant le début du tournoi et c’était un set assez équi­libré. Je pense que ce sera un match amusant. Bien sûr, j’ai eu un petit aperçu du public italien l’autre soir face à Matteo (Berrettini, au 2e tour, ndlr) et je suis sûr que demain (jeudi) ce sera encore plus fou. »