La régu­la­rité de Casper Ruud au très haut niveau, notam­ment sur terre battue, est assez impressionnante.

Le double fina­liste de Roland‐Garros s’est en effet qualifié pour la quatrième demi‐finale de sa carrière sur le Masters 1000 de Rome, après une victoire décousue face à Karen Khachanov (6−1, 1–6, 6–2).

Interrogé sur sa manière d’aborder ce nouveau match impor­tant, lui qui s’est incliné deux fois contre Novak Djokovic (2020, 2022) et une fois contre Holger Rune (2023), le Norvégien en a profité pour rendre hommage à ses deux anciens bourreaux.

« J’ai déjà perdu deux fois ici contre Novak par le passé. Une fois contre Holger Rune. J’espère que la quatrième fois sera la bonne. Avec le recul, j’ai eu quelques occa­sions lors de mon dernier match contre Holger. Je menais d’un set et peut‐être d’un break. Mais il s’est vrai­ment ressaisi et est revenu dans le match. Malheureusement, aucun d’entre eux n’est mon prochain adver­saire, en quelque sorte, car ce sont tous les deux d’excellents joueurs et c’est un plaisir de les affronter. On sait que Holger va bientôt revenir. Je lui souhaite un prompt réta­blis­se­ment. J’espère qu’il sera de retour bientôt. Et Novak, c’est Novak. Je ne joue donc contre aucun d’entre eux demain, mais peu importe qui ce sera, je serai prêt pour un match vrai­ment diffi­cile », a déclaré l’ad­ver­saire de Luciano Darderi en demi‐finale, qui ne connais­sait pas encore le nom de celui‐ci au moment de l’interview.