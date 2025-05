Totalement dépassé par Jannik Sinner (6−0, 6–1, en 1h de jeu) en quarts de finale du Masters 1000 de Rome ce jeudi soir, Casper Ruud semblait un peu sonné lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

S’il a avoué avoir trouvé cela amusant tant le niveau du numéro 1 mondial était phéno­ménal, il a égale­ment tenu à lui rendre hommage avec des mots assez forts.

« Sa perfor­mance était presque parfaite, la plus proche de la perfec­tion dont j’ai été le témoin sur un court contre un joueur. Sur les quatre premiers jeux, j’ai peut‐être commis quelques fautes directes en coup droit, mais tout le reste venait de lui et de sa raquette. Il jouait à cent à l’heure. Chaque coup, en coup droit comme en revers. Même sur mes coups que je trouve parfois assez lourds, la balle reve­nait encore plus fort. C’est tout simple­ment impres­sion­nant. C’est tout ce que je peux dire. »