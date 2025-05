Vainqueur du Masters 1000 de Madrid il y a quelques jours, Casper Ruud n’a pas existé face à un Jannik Sinner incroya­ble­ment effi­cace. Battu 6–0, 6–1 en quarts de finale du tournoi de Rome, le Norvégien a préféré dédra­ma­tiser l’évènement.

« Honnêtement, je ne me sens pas si mal. Je pense que c’était plus amusant qu’autre chose, même si j’ai perdu 0 et 1. Vous regardez le gars et vous vous dites, c’est un peu, ouais, de la merde de niveau supé­rieur – excusez mon langage (rires) – mais je ne sais pas quoi dire d’autre. C’était presque amusant à voir en même temps. Bien sûr, j’au­rais aimé que le match soit plus serré. J’aurais aimé donner aux gens et aux fans un match plus long et plus serré. Mais je pense que j’étais prêt à jouer, mais qu’il était encore plus prêt. À chacun de mes bons coups, il a répondu par un meilleur retour. Je ne pouvais pas répondre avec un meilleur coup. C’est l’his­toire de ce match. »