Champion de ski chez les juniors en Italie avant de se tourner définitivement vers le tennis, Jannik Sinner possède une impressionnante qualité de déplacement, que certains imputent à sa première « carrière » de skieur.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse après sa défaite contre le numéro 1 mondial en finale du Masters 1000 de Rome, Casper Ruud, Norvégien et forcément né sur les skis, a tenu à atténuer cette espèce de croyance.
« Oui, c’est l’une des choses que je remarque moi‐même en tant que joueur : ce qui m’impressionne le plus, c’est sa façon de se déplacer. Il est très équilibré et souple, ce qui lui permet d’adopter certaines positions. Il a un bon mouvement des hanches et sait glisser sur les deux côtés. Au final, je ne pense pas que ce soit parce qu’il a skié quand il était petit. Évidemment, ça aide d’avoir un bon équilibre. J’ai aussi fait du ski, mais je ne me déplace pas aussi bien que lui. Je ne crois pas nécessairement que c’est parce qu’il a skié quand il était jeune qu’il se déplace si bien. Je veux dire, regardez Alcaraz, il n’a pas skié et il se déplace aussi sacrément bien. Ça aide peut‐être pour l’équilibre. Je suis convaincu que faire plein de choses quand on est petit, c’est bien, peu importe ce que c’est, que ce soit le ski, la course à pied ou le golf. Faire des activités qui te maintiennent actif, c’est génial. Ouais, enfin, je n’ai jamais vu Jannik skier autrement que dans des vidéos. Ce serait sympa de faire une compétition de ski un jour (sourit). »
Publié le lundi 18 mai 2026 à 14:57