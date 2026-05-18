Champion de ski chez les juniors en Italie avant de se tourner défi­ni­ti­ve­ment vers le tennis, Jannik Sinner possède une impres­sion­nante qualité de dépla­ce­ment, que certains imputent à sa première « carrière » de skieur.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse après sa défaite contre le numéro 1 mondial en finale du Masters 1000 de Rome, Casper Ruud, Norvégien et forcé­ment né sur les skis, a tenu à atté­nuer cette espèce de croyance.

« Oui, c’est l’une des choses que je remarque moi‐même en tant que joueur : ce qui m’impressionne le plus, c’est sa façon de se déplacer. Il est très équi­libré et souple, ce qui lui permet d’adopter certaines posi­tions. Il a un bon mouve­ment des hanches et sait glisser sur les deux côtés. Au final, je ne pense pas que ce soit parce qu’il a skié quand il était petit. Évidemment, ça aide d’avoir un bon équi­libre. J’ai aussi fait du ski, mais je ne me déplace pas aussi bien que lui. Je ne crois pas néces­sai­re­ment que c’est parce qu’il a skié quand il était jeune qu’il se déplace si bien. Je veux dire, regardez Alcaraz, il n’a pas skié et il se déplace aussi sacré­ment bien. Ça aide peut‐être pour l’équilibre. Je suis convaincu que faire plein de choses quand on est petit, c’est bien, peu importe ce que c’est, que ce soit le ski, la course à pied ou le golf. Faire des acti­vités qui te main­tiennent actif, c’est génial. Ouais, enfin, je n’ai jamais vu Jannik skier autre­ment que dans des vidéos. Ce serait sympa de faire une compé­ti­tion de ski un jour (sourit). »