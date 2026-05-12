Confronté à un Lorenzo Musetti diminué physiquement, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Casper Ruud n’a pas fait de quartier en s’imposant, 6–3, 6–1 en 1h15 de jeu.
Interrogé en conférence de presse sur la particularité d’affronter un joueur blessé qui refuse d’abandonner, le Norvégien a fait preuve d’honnêteté, expliquant que le sport pouvait être brutal cruel.
« Comme je n’avais pas affronté Lorenzo depuis longtemps, j’ai vraiment fait des recherches. J’ai regardé beaucoup de ses matchs, surtout ici à Rome. En fait, j’ai regardé son dernier match en direct avec Cerundolo. Vers la fin du match, il semblait déjà un peu en difficulté. Je me suis dit que si c’était le cas, il fallait essayer de le faire courir autant que possible. C’est cruel et brutal, mais c’est le sport. Il faut faire tout ce qu’on peut pour essayer de gagner les matchs. Pour moi, chaque victoire est importante. En même temps, bien sûr, je lui souhaite d’être en bonne santé et de se remettre le plus vite possible. Mais vers la fin, bien sûr, on voyait qu’il était en difficulté. C’était dommage pour le match et tout ça. En fin de compte, c’est la brutalité de ce sport, et d’autres sports aussi. Ce n’est pas facile de gérer la douleur et les blessures. Il faut lui rendre hommage pour avoir fait de son mieux et avoir donné tout ce qu’il pouvait. »
Publié le mardi 12 mai 2026 à 15:15