Confronté à un Lorenzo Musetti diminué physi­que­ment, ce mardi, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, Casper Ruud n’a pas fait de quar­tier en s’im­po­sant, 6–3, 6–1 en 1h15 de jeu.

Interrogé en confé­rence de presse sur la parti­cu­la­rité d’af­fronter un joueur blessé qui refuse d’aban­donner, le Norvégien a fait preuve d’hon­nê­teté, expli­quant que le sport pouvait être brutal cruel.

« Comme je n’avais pas affronté Lorenzo depuis long­temps, j’ai vrai­ment fait des recherches. J’ai regardé beau­coup de ses matchs, surtout ici à Rome. En fait, j’ai regardé son dernier match en direct avec Cerundolo. Vers la fin du match, il semblait déjà un peu en diffi­culté. Je me suis dit que si c’était le cas, il fallait essayer de le faire courir autant que possible. C’est cruel et brutal, mais c’est le sport. Il faut faire tout ce qu’on peut pour essayer de gagner les matchs. Pour moi, chaque victoire est impor­tante. En même temps, bien sûr, je lui souhaite d’être en bonne santé et de se remettre le plus vite possible. Mais vers la fin, bien sûr, on voyait qu’il était en diffi­culté. C’était dommage pour le match et tout ça. En fin de compte, c’est la bruta­lité de ce sport, et d’autres sports aussi. Ce n’est pas facile de gérer la douleur et les bles­sures. Il faut lui rendre hommage pour avoir fait de son mieux et avoir donné tout ce qu’il pouvait. »